Семин: «Дзюба еще несколько лет будет играть на высоком уровне»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в сезоне-2023/24.

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне».

25 мая «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. 24-летний нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Аданой Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином». Встреча пройдет 22 июля в 17.30 мск.