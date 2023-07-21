Семин: «Дзюба еще несколько лет будет играть на высоком уровне»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в сезоне-2023/24.
«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне».
25 мая «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. 24-летний нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Аданой Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.
В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином». Встреча пройдет 22 июля в 17.30 мск.
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3
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4
|Факел
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5
|Балтика
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6
|Рубин
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7
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8
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9
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10
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11
|Ахмат
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12
|Оренбург
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13
|Зенит
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14
|Кр. Советов
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15
|Краснодар
|1
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|3-1
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16
|Динамо
|1
|0
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|1
|1-3
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
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|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
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