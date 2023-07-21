Булыкин назвал главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход бразильских игроков из «Зенита» и потенциальную борьбу за чемпионство в РПЛ.
«Их отъезд ослабит «Зенит», но сильного преимущества конкурентам не даст. Здесь все зависит от длины скамейки, от подбора футболистов, у «Зенита» это на хорошем уровне. Я думаю, что будет причина в другом — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», они хорошо подготовятся и дадут бой «Зениту» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».
В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на 12 очков обошла ЦСКА, который финишировал вторым.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1