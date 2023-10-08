«Динамо» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

После первого тайма матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» счет ничейный — 0:0.

Бело-голубые нанесли 3 удара в створ ворот соперника, а воронежцы — 1. Во время игры были проблемы с работой системы ВАР.