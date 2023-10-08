Пименов: «Если ЦСКА выиграет дерби, Абаскалю пора домой»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов назвал фаворита в матче 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«ЦСКА. «Спартак» просто не готов, может не выкарабкаться. Бонгонда пропал, не готов, Промес — плюс-минус. Соболев не будет играть. Для меня загадка, почему Абаскаль не поставил его на Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Также он ответил на вопрос, могут ли главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля уволить в случае поражения команды в дерби.

«Пора домой», — добавил специалист.

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. Красно-белые после 10 туров занимают 7-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. Армейцы идут на 9-й позиции, имея в активе такое же количество очков.