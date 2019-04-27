"Динамо" сыграло вничью с "Ахматом" (0:0) в матче 26-го тура чемпионата России.

Столичный клуб набрал 29 очков и на данный момент занимает 12-е место, позволяющее сохранить прописку в премьер-лиге. У "Ахмата" 35 очков и восьмая позиция.

В следующем туре "Ахмат" 4 мая примет "Зенит", а "Динамо" 5 мая в гостях сыграет с ЦСКА.

Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

"Динамо" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Кардозу, Тетте, Юсупов, Жоаузинью (Грулев, 62), Марков (Панченко, 59), Луценко (Черных, 77).

"Ахмат": Городов, Плиев, Семенов, Нижич, Уциев, Шиманьски, Исмаэл, Иванов, Раванелли (Роши, 85), Мохаммади (Родолфу, 90), Балай (Мбенг, 80).

Предупреждения: Тетте, 12. Юсупов, 54. Марков, 56. Луценко, 59. Нижич, 90+5.

Судьи: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск).

27 апреля. Химки. Стадион "Арена Химки".

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.