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Сегодня, 15:30

«Динамо» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 11-го тура РПЛ «Динамо» — «Факел» начнется в 16:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Динамо» — «Факел».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» на своем поле проведет матч 11-го тура чемпионата России по футболу с «Факелом». Встреча пройдет 8 октября, в воскресенье, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи будут доступны в на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Факел».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
08 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Факел

Видеотрансляция противостояния «Динамо» — «Факел» пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 16:00. Также трансляция игры будет доступна платно по подписке на онлайн-платформе «Кинопоиск» ( начало — 16:25).

Матч рассудит Евгений Буланов, ассистентами судьи станут Максим Гаврилин и Рашид Абусуев. Резервным арбитром назначен Роман Галимов. Ответственным за ВАР будет Сергей Иванов, AVAR — Андрей Болотенков. Инспектором встречи будет Сергей Французов.

После 10 туров «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Факел» находится только на 14-м место в чемпионате России, набрав 8 баллов.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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Костылев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу в дерби со «Спартаком»

Дьяков назвал «Спартак» самой ненавистной командой в России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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