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Сегодня, 15:45

Дьяков назвал «Спартак» самой ненавистной командой в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением о дерби против ЦСКА.

«ЦСКА я бы не стал приписывать к фаворитам, но у них состав не очень хороший. Все-таки состав «Спартака» сильнее. Но «Спартак» — это «Спартак», и все эти шумихи, которые сейчас раздуваются вокруг клуба, соответствует ему. Это ведь самая любимая и ненавистная команда в стране. К «Спартаку» в любом случае всегда будет пристальное внимание, когда команда идет на первом, третьем или седьмом месте. «Спартак» всегда будет самым обсуждаемым. На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее армейского, но у ЦСКА есть Федотов. У красно-синих все-таки на воротах Акинфеев, и в атаке Чалов может в одиночку что-то придумать. «Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее. Это ведь дерби, самый ожидаемый матч всего сезона. Круче вывески быть не может, сколько бы там раз «Зенит» не становился чемпионом», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005376685_dyakov_spartak_samaya_nenavistnaya_komanda_v_strane
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
7
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
8
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
9
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 10 1 1
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