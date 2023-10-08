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Костылев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу в дерби со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев считает, что у ЦСКА больше шансов на победу в дерби со «Спартаком»

«Обе команды попали в яму, и в каком они сейчас состоянии трудно сказать. Но мне кажется, что у ЦСКА больше шансов на победу. Потому что у ребят там моральный дух повыше. Команда потихоньку начинает выбираться из ямы, как мне кажется. Здесь самое важно, это умело работать с физическими кондициями игроков, потому что пик формы держится около месяца. Это главная задача тренера. Ведь когда ведущие футболисты «плавают», идут неудачи. Но я уверен, что как бы то ни было, армейский дух повыше спартаковского. От Соболева многое зависит. Но иногда я ему поражаюсь. Вроде бы у него есть качества для нападающего, но какой-то он корявый. Обыграть не умеет. Единственное, он может на скорости боднуть мяч головой. Именно боднуть, а не сыграть. Я не считаю его игроком высокого класса. Думаю, Абаскаль выпустит вперед кого-то из молодых парней, и он может сыграть лучше, чем Соболев», — приводит слова Костылева «Евро-Футбол.Ру».

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005376694_kostyilev_u_cska_bolshe_shansov_na_pobedu_v_derbi
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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