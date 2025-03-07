На «Газпром Арене» открылся обновленный бизнес-клуб группы «Аэрофлот»

Новый премиальный семейный ресторан распахнул свои двери 1 марта — перед первым домашним матчем 2025, сообщает официальный сайт «Зенита».

В день открытия гостей встречали пилот и бортпроводники авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия», а юные болельщики получили в подарок фирменные дорожные наборы. Также зрителей ждали авиационная викторина с розыгрышем призов и музыкальное сопровождение от действующего пилота.

Ресторан группа «Аэрофлот» Platinum Club находится на втором этаже трибуны С и вмещает до 300 гостей. Места повышенной комфортности для зрителей расположены на секторе 115 трибуны C.

Группа «Аэрофлот» — официальный перевозчик футбольного клуба «Зенит» с 2014 года, крупнейшая авиационная группа России, объединяющая авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В 2024 году группа перевезла 55,3 млн пассажиров, укрепив позиции лидера транспортной отрасли страны.