Юрий Семин считает справедливой свою желтую карточку в матче с «Химками»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин признался, что он заслужил желтую карточку в матче третьего тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (1:1).
— Ваши первые эмоции после года и трех месяцев без футбола?
— Вы уже подсчитали (смеется). Эмоции остались те же. Волнение — то же. Значит, все хорошо. Чувствовал себя так, будто никуда не уходил.
— За что вам показали желтую карточку?
— Справедливо показали! За несогласие с судьей и выброс мяча. Это эмоции, а без эмоций нет футбола. Болельщиков нет — уже нет тех эмоций, с ними футбол был бы более красочным. Так хоть тренеры должны их давать! И игроки.
Полностью интервью Юрия Семина — здесь.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/himki-rostov-1-1-match-3-tura-chr-8-avgusta-2021-goda-yuriy-semin-intervyu-posle-vozvrascheniya-v-rpl-1822331/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю