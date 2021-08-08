Юрий Семин считает справедливой свою желтую карточку в матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин признался, что он заслужил желтую карточку в матче третьего тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (1:1).

— Ваши первые эмоции после года и трех месяцев без футбола?

— Вы уже подсчитали (смеется). Эмоции остались те же. Волнение — то же. Значит, все хорошо. Чувствовал себя так, будто никуда не уходил.

— За что вам показали желтую карточку?

— Справедливо показали! За несогласие с судьей и выброс мяча. Это эмоции, а без эмоций нет футбола. Болельщиков нет — уже нет тех эмоций, с ними футбол был бы более красочным. Так хоть тренеры должны их давать! И игроки.

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.