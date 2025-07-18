«Динамо» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 18 июля

«Динамо» и «Балтика» сыграют в 1-м туре РПЛ в пятницу, 18 июля. Игра пройдет «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

18 июля 2025, 20:30. Динамо (Москва)

В прямом эфире матч в столице России покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, игра чемпионата доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«Динамо» в прошлом сезоне РПЛ-2024/25 заняло пятое место с 56 очками после 30 туров. «Балтика» — победитель первой лиги, калининградцы набрали 64 очка в 34 матчах.