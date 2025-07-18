Коммерческий директор «Спартака» Соловьев: «Продали форму более чем на 150 миллионов рублей»

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев рассказал о доходах от продажи экипировки красно-белых.

— Почему вы все в черном, вы знаете что-то о перспективах клуба в этом сезоне?

— Уже много лет поло выполняются в черном цвете, — сказал Соловьев на пресс-конференции по поводу новой формы на сезон-2025/26. - Это вообще не про перспективы. С утра проснулся, выбирал лук. Надел черные кеды, джинсы и посчитал, что верх тоже должен быть черным. Мы не сговаривались.

— Услышали слово «волна». Вы хотите некий налет скандальности?

— Волны бывают не только на море. Можно подумать, где могут быть волны. Никакого отношения к синему цвету не имеет.

— На какую сумму продали форму?

— Больше чем на 150 миллионов рублей. Это хороший результат.