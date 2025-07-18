В «Спартаке» прокомментировали продажу болельщиками футболок игроков

Коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев поделился мнением о перепродажах футболок игроков болельщиками.

— Некоторые люди просят футболки у игроков. Потом майки выставляют на Авито и других сайтах. Можете прояснить эту ситуацию?

— Очевидно, это проблема и не только у «Спартака». Там есть, кто этим занимается в качестве бизнеса. Регулярно майки появляются на Авито. С другой стороны, закон они не нарушают. Если бы это было для себя — для футболиста это было бы более значимо. Сложность есть. Мы их отгоняем не потому что против, а потому что стоят у ограждений автобуса, иногда это переходит нормы комфорта для гостей, футболистов. Стюарды выполняют роль безопасности и соблюдения организованности.

«Спартак» в 1-м туре РПЛ сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч пройдет 19 июля в Москве и начнется в 20.30 мск.