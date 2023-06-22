«Смотри личку». «Динамо» анонсирует контракт с новым тренером
«Динамо» анонсирует подписание контракта с Личкой
«Динамо» анонсировало подписания контракта с новым главным тренером Марцелом Личкой.
Пресс-служба клуба разослала журналистам соответствующие сообщения.
Сообщения пресс-службы «Динамо».
Как ранее сообщал «СЭ», контракт с 45-летним специалистом будет рассчитан на три года.
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|
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|
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|30
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|6
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|33-50
|30
|
14
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|30
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|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
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|25-67
|18
|
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|3.06
|17:00
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Зенит – Факел
|1 : 0
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|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
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|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
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Ахмат – Краснодар
|2 : 2
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|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
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|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
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Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
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Александр Соболев
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|Ж
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Локомотив
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|4
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
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|4
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Александр Соболев
Спартак
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|1
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