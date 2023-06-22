«Смотри личку». «Динамо» анонсирует контракт с новым тренером

«Динамо» анонсировало подписания контракта с новым главным тренером Марцелом Личкой.

Пресс-служба клуба разослала журналистам соответствующие сообщения.

Сообщения пресс-службы «Динамо».

Как ранее сообщал «СЭ», контракт с 45-летним специалистом будет рассчитан на три года.