Личка подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», в четверг, 22 июня, Марцел Личка подписал трехлетний контракт с «Динамо». 45-летний специалист до этого работал в «Оренбурге».

Также соглашения с бело-голубыми подписали члены тренерского штаба: помощники — Адесойе Ойеволе и брат главного тренера Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов и аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время «Динамо» официально объявит о приходе Лички.