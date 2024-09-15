«Динамо» — «Ахмат»: Садулаев забил второй мяч гостей и сравнял счет

«Ахмат» забил второй гол в ворота «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ — 2:2.

На 63-й минуте мяч в ворота бело-голубых отправил нападающий грозненцев Лечи Садулаев с передачи Мауро Луны, забившего первый гол «Ахмата». Этот мяч стал для Садулаева первым в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.