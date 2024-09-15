«Динамо» — «Ахмат»: судья наказал Жирова пенальти. Но была ли рука неестественно отставлена?

На 39-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» судья Артем Чистяков не отреагировал на случившееся в штрафной площади гостей назначением пенальти. Он сделал это позднее — вслед за проверкой, проведенной ВАР Владимиром Москалевым и АВАР Виталием Мешковым, и просмотром видеозаписи на мониторе у поля.

В том эпизоде после удара Константина Тюкавина и незначительного рикошета от бедра Александра Жирова произошел контакт мяча с правой рукой защитника «Ахмата».

Судьям нужно было определить, считать ли ее положение естественным или же нет. Они общими усилиями решили, что она была отставлена и увеличила неестественным образом площадь тела.

«После видеопросмотра игрок номер два команды «Ахмат» наказывается за игру рукой в штрафной площади. Решение: пенальти», — объявил Чистяков. Теперь остается только следить, как будут действовать его коллеги в похожих моментах.

Вмешательства ВАР Москалева стало 31-м в 62 матчах чемпионата России-2024/25 (в среднем это происходило в каждой второй встрече). 29 раз первоначальное решение изменялось. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.