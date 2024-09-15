Голы Макарова и Гагнидзе принесли «Динамо» победу над «Ахматом»

Московское «Динамо» дома одержало победу над «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ со счетом 4:2.

В первом тайме счет открыл полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль, забив свой дебютный мяч за клуб в РПЛ.

После перерыва форвард Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». Затем за «Ахмат» голы забили Мауро Луна и Лечи Садулаев, сравняв счет.

В добавленное к основному времени матча отличились полузащитники москвичей Денис Макаров и Лука Гагнидзе, принеся своей команде победу.

«Ахмат» проводил первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера Сергея Ташуева.

«Динамо» с 16 баллами занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» находится на 16-й строчке с 5 баллами.