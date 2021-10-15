Девушка Мамаева рассказала про операцию футболиста
Блогер и девушка полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Надежда Санько рассказала, с чем связана операция футболиста.
«Павел исправлял некоторые моменты, которые ему ранее приносили боль», — цитирует «РБ Спорт» Санько.
33-летний Мамаев успешно перенес операцию на ахилле. Хавбек был прооперирован в Финляндии. Об этом сообщила девушка футболиста на своей странице в Instagram.
В этом сезоне Мамаев провел за «Ростов» шесть матчей в РПЛ.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/devushka-mamaeva-operatsiya-pavla-svyazana-s-momentami-kotory-e-ranee-prinosili-emu-bol/
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