Деспотович назвал причины поражения «Рубина» от «Нижнего Новгорода»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович назвал причины поражения команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0).

«Игра не получилась, потому что первый тайм играли очень закрыто, не могли найти свободные зоны. Второй тайм начали очень хорошо, у нас был пенальти. Я думаю, если бы мы забили сегодня пенальти, то решили бы игру в нашу сторону, к сожалению, не забили. Потом был еще момент и тоже не забили, как бывает в футболе, что если ты сразу не забьешь, тебе забьют», — сказал Деспотович ТАСС.

«Рубин» с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» примет московский «Локомотив» 16 октября.