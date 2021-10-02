Деспотович назвал причины поражения «Рубина» от «Нижнего Новгорода»
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович назвал причины поражения команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0).
«Игра не получилась, потому что первый тайм играли очень закрыто, не могли найти свободные зоны. Второй тайм начали очень хорошо, у нас был пенальти. Я думаю, если бы мы забили сегодня пенальти, то решили бы игру в нашу сторону, к сожалению, не забили. Потом был еще момент и тоже не забили, как бывает в футболе, что если ты сразу не забьешь, тебе забьют», — сказал Деспотович ТАСС.
«Рубин» с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» примет московский «Локомотив» 16 октября.
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