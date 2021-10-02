Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Деспотович назвал причины поражения «Рубина» от «Нижнего Новгорода»

18:38
Теги:

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович назвал причины поражения команды в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0).

«Игра не получилась, потому что первый тайм играли очень закрыто, не могли найти свободные зоны. Второй тайм начали очень хорошо, у нас был пенальти. Я думаю, если бы мы забили сегодня пенальти, то решили бы игру в нашу сторону, к сожалению, не забили. Потом был еще момент и тоже не забили, как бывает в футболе, что если ты сразу не забьешь, тебе забьют», — сказал Деспотович ТАСС.

«Рубин» с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» примет московский «Локомотив» 16 октября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12563341

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кровавый кошмар из лихих девяностых. Как уличный хулиган чуть не убил суперзвезду российского спорта
«Ледниковый период»: все участники сезона 2021
«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Вас тоже зацепила молодежь, которая рубилась на Евро? Теперь можно увидеть ее вживую, а не по ТВ
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры