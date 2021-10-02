«Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов»
«Крылья Советов» на выезде обыграли московское «Динамо» (1:0) в матче десятого тура Тинькофф РПЛ.
Единственный мяч на 23-й минуте забил Роман Ежов. Самарский клуб набрал 13 очков и поднялся на десятое место. У «Динамо» 19 очков и вторая позиция.
Тинькофф чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Ежов, 23.
«Динамо»: Лещук, Ордец, Варела, Скопинцев, Бальбуэна, Фомин (Нжи, 72), Грулев (Тюкавин, 56), Моро (Игбун, 83), Шиманьски, Макаров, Захарян.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Зеффан, Горшков, Бегич, Зиньковский (Липовой, 73), Ежов (Пиняев, 90+1), Глушенков (Сарвели, 73), Пруцев (Якуба, 90+2), Иванисеня, Сергеев (Цыпченко, 90+4).
Предупреждения: Макаров, 11. Чернов, 30. Ломаев, 65. Захарян, 72. Якуба, 90+6.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Лунев (Новосибирск), Назаров (Невинномысск).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Богач (Люберцы).
2 октября. Москва. Стадион «Динамо».
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