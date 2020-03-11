Дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 25-го тура чемпионата России пройдет 12 апреля. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена», начало — 19:30.

В 6-м туре РПЛ игра между ЦСКА и «Спартаком» завершилась победой красно-белых — 2:1.

Напомним, что матчи чемпионата России в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проводиться с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях в связи с распространением коронавируса. Решение принято в связи с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС.

Таким образом, на матчи будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры.