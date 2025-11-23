Футбол
Сегодня, 13:55

Свищев о драке болельщиков «Спартака» и ЦСКА: «Fan ID не может предотвратить это, но поможет идентифицировать зачинщиков»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой, произошедшей после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0).

В субботу, 22 ноября после игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».

«Будем держать под контролем данную ситуацию. Правоохранительные органы занимаются этим делом. Паспорт болельщика? Его наличие не может предотвратить данные драки, но благодаря ему мы сможем узнать зачинщиков и впоследствии их наказать, запретив им посещать футбольные арены на долгий срок. Важно отметить, что паспорт болельщика в разы уменьшил данные инциденты. Наверное, драка болельщиков «Спартака» и ЦСКА — самый громкий из них. Fan ID поможет идентифицировать зачинщиков драки», — сказал Свищев «СЭ».

По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА после матча со «Спартаком».

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Спартаку» грозят пустые трибуны! После дерби толпа избила болельщика ЦСКА прямо на территории «Лукойл Арены»

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
7
 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 7 1 2
Вся статистика

