«Крылья Советов» — «Ростов»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Крылья Советов» ведут в счете после первого тайма матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» — 1:0.

Игра проходит на «Самара Арене»

Гол на 9-й минуте встречи забил нападающий хозяев Иван Олейников.