Защитник ЦСКА Лукин получил сотрясение мозга в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин получил сотрясение мозга в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1), сообщает пресс-служба армейцев.

В ближайшие два дня футболист пройдет курс терапии.

21-летний россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

В сезоне-2025/26 Лукин принял участие в 17 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.