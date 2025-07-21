Свищев — о предложении ввести потолок зарплат в РПЛ: «Усреднится уровень футбола»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение члена совета директоров «Динамо» Сергея Степашина ввести потолок зарплат в российском футболе.

«Об этом говорят последние 20 лет, — начал Свищев. — Понятное дело, что у клубов разные возможности. Бытует мнение, что, для того чтобы уравнять шансы всех и создать единые условия для команд, надо ввести потолок зарплат. Как правило, все клубы частные, хоть у нас и есть клубы, которые принадлежат компаниям, где есть часть государственных средств. Некоторые клубы даже финансируются за счет бюджетов тех или иных регионов. Конечно, тяжело будет принимать решение. Кто сможет обязать владельца частного клуба ограничить себя в желании купить игрока, который ему по карману? Если мы приведем всех к единому знаменателю и установим потолок, то усреднится не только уровень зарплат, но и уровень футбола. Он станет не таким ярким и зрелищным, потому что мы потеряем часть игроков с мировым именем».

Депутат Госдумы РФ также призвал клубы не тратить огромные деньги на привлечение новых футболистов в российские команды.

«Однако мы должны понимать, что времена сейчас сложные. Может быть, не стоит тратить такие огромные деньги, когда клубы разоряются. Я думаю, что только РФС под силу разобраться в данном вопросе. Надо учитывать мнение и владельцев, и игроков, и болельщиков», — добавил Свищев.

Потолок зарплат действует для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и составляет 900 миллионов рублей на команду. В ФНЛ существует максимальный размер оклада для футболиста — 600 тысяч рублей в месяц.

Александр Антоняк