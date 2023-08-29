Стало известно, сколько «Динамо» получит за продажу Сазонова

По данным «СЭ», «Торино» заплатит «Динамо» за трансфер защитника Сабы Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15% от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.

На Сазонова также претендовал итальянский «Фрозиноне», который был готов заплатить 3 миллиона евро, однако футболист настаивал на переходе именно в «Торино».

Портал Transfermarkt оценивает игрока футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.