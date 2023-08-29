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Сегодня, 14:00

Стало известно, сколько «Динамо» получит за продажу Сазонова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Саба Сазонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», «Торино» заплатит «Динамо» за трансфер защитника Сабы Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15% от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.

На Сазонова также претендовал итальянский «Фрозиноне», который был готов заплатить 3 миллиона евро, однако футболист настаивал на переходе именно в «Торино».

Портал Transfermarkt оценивает игрока футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Торино
Саба Сазонов
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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