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Сегодня, 13:09

Личка о составе «Динамо»: «Мы можем конкурировать со «Спартаком» и ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уровень состава команды.

«Доволен ли комплектованием команды? Понятно, что я был бы рад и другим новым футболистам в команде. У нас действительно не все получилось так, как мы хотели. Но нужно работать с той командой, которая есть. Я уверен, что этот состав может конкурировать с командами уровня «Спартака» и ЦСКА. Понятно, что «Зенит» будет всегда на уровень выше, но и этим составом мы хотим биться», — цитирует Личку ТАСС.

После девяти туров бело-голубые с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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