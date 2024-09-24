Личка о составе «Динамо»: «Мы можем конкурировать со «Спартаком» и ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал уровень состава команды.

«Доволен ли комплектованием команды? Понятно, что я был бы рад и другим новым футболистам в команде. У нас действительно не все получилось так, как мы хотели. Но нужно работать с той командой, которая есть. Я уверен, что этот состав может конкурировать с командами уровня «Спартака» и ЦСКА. Понятно, что «Зенит» будет всегда на уровень выше, но и этим составом мы хотим биться», — цитирует Личку ТАСС.

После девяти туров бело-голубые с 17 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.