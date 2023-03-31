Денисов рассказал, что отличает Абаскаля от других тренеров

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» рассказал, что отличает главного тренера Гильермо Абаскаля от других тренеров.

«Наверное, он очень понимающий. Он все видит, все осознает. Умеет правильно реагировать. В какой-то момент он отпустит, где-то будет пожестче — нагрузит лишний раз или что-то скажет. Это относится не к какому-то игроку, а ко всей команде», — сказал Денисов «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 20 матчах. «Спартак» занимает третье место с 40 очками.