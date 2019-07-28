Денис Терентьев: "Поначалу никто даже не понял, что произошло"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев оценил результат игры 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга" и отметил, что ключевую роль сыграл быстрый гол в исполнении Сердара Азмуна. Команда из Санкт-Петербурга одержала на выезде победу со счетом 2:0.

– Прежде всего на ходе игры сказался гол в начале матча, поначалу никто даже не понял, что произошло, как будто матч начали заново, - приводит слова Терентьева официальный сайт "Зенита". - Сначала мы неплохо контролировали игру, но потом "Оренбург" пошел большими силами вперед со своими прострелами с полуфлангов, против которых не так просто защищаться. Хорошо, что все так сложилось.

– Как вы себя чувствуете на правом фланге защиты?

– Это моя привычная позиция, нужно было втянуться с первых минут, и вроде бы получилось неплохо. Однако потом стало тяжеловато – и мне, и всей команде. Но в этом нет ничего необычного – все привычно.

– Сегодня "Оренбург" заставил понервничать особенно во втором тайме?

– Да, в концовке у них было несколько хороших моментов, кроме того, они апеллировали к судье, но я еще не видел момент, не знаю, был ли там пенальти. В конце была нервозность.