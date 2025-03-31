Вице-президент РФС Соловьев: «Кто вам сказал, что УЕФА и ФИФА что-то запустили?»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» прокомментировал информацию, что УЕФА и ФИФА начали процесс по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.

— В СМИ появлялась информация, что УЕФА и ФИФА запустили процесс возвращения российского футбола. Какую реакцию это у вас вызывает?

— У меня только один вопрос: кто вам сказал, что они что-то запустили? Есть какой-то документ? Назначили рабочую группу? Все это пока основывается на слухах.

— Так пишет западная пресса...

— Она много чего пишет. Пока нет фактического обсуждения, внятного и верифицируемого процесса... Я, например, не вижу, чтобы кто-то это обсуждал. Может, они в кулуарах это делают. Но даже если договорятся в кулуарах, нам это ничего не даст. Пока не вынесется на официальный уровень.

— Но при этом президент РФС Александр Дюков говорил, что стран — противников возвращения России становится меньше.

— Так и есть. Я недавно ездил на заседание комитета по маркетингу УЕФА. В принципе все дружелюбно общаются. Даже представители стран, политики которых высказывают резкую позицию, достаточно дружелюбны. Никто никоим образом не отказывается от каких-либо обсуждений. Общение нормальное, но есть решение об отстранении и нет даже намека на то, что запущена процедура восстановления.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.