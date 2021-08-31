Денис Мацуев: «С уходом Крала у «Спартака» в центре поля образуется дыра»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».

«Трагическая новость. Наш чемпионат теряет легионера высокого класса. Мне очень нравилось, как Алекс выступал за нашу команду. Он являлся игроком стартового состава как в «Спартаке», так и в сборной Чехии. Не знаю, кто может заменить его сейчас. Уход Крала — это шанс для Умярова и Хендрикса проявить себя. На данный момент сложилось мнение, что голландец не соответствует уровню «Спартака». С уходом Крала в центре поля образуется дыра. Все еще надеюсь, что усиление в центр поля прибудет», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.