Денис Мацуев: «С уходом Крала у «Спартака» в центре поля образуется дыра»
Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм».
«Трагическая новость. Наш чемпионат теряет легионера высокого класса. Мне очень нравилось, как Алекс выступал за нашу команду. Он являлся игроком стартового состава как в «Спартаке», так и в сборной Чехии. Не знаю, кто может заменить его сейчас. Уход Крала — это шанс для Умярова и Хендрикса проявить себя. На данный момент сложилось мнение, что голландец не соответствует уровню «Спартака». С уходом Крала в центре поля образуется дыра. Все еще надеюсь, что усиление в центр поля прибудет», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.
В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю