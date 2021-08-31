Глава Hypercube: «Все согласны, что российский футбол сейчас переживает не лучшие времена»
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, почему российскому футболу остро нужны перемены.
«Почему мы сегодня здесь собрались? Все согласны, что российский футбол сейчас переживает не лучшие времена. Тем не менее я уверен, что Россия может входить в топ-10 футбольных стран. Вы все знаете, что лучшим сезоном в России был 2017/18-й, когда страна смогла получить 12,600 балла от УЕФА. Но в следующем году они сгорят. Все последние годы Россия держалась на одном уровне, но потом она начала резко скатываться. Сейчас она на 10-м месте, но есть перспективы в ближайшем будущем вылететь за пределы топ-15. Это имеет значение не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой стороны. Большая часть доходов поступает от участия в еврокубках.
Чемпион России будет попадать во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. А победитель Кубка будет попадать в квалификационный раунд Лиги Европы — это то, что ждет Россию.
Хорошая новость в том, что все это понимают. Все согласны, что что-то менять необходимо. На сегодняшнем собрании клубы говорили, что дальше так жить нельзя и нам нужны перемены», — заявил Ньювенхейс.
13 июля РФС представил варианты реформирования системы российского футбола, разработанные компанией Hypercube.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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