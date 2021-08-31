Глава Hypercube: «Все согласны, что российский футбол сейчас переживает не лучшие времена»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, почему российскому футболу остро нужны перемены.

«Почему мы сегодня здесь собрались? Все согласны, что российский футбол сейчас переживает не лучшие времена. Тем не менее я уверен, что Россия может входить в топ-10 футбольных стран. Вы все знаете, что лучшим сезоном в России был 2017/18-й, когда страна смогла получить 12,600 балла от УЕФА. Но в следующем году они сгорят. Все последние годы Россия держалась на одном уровне, но потом она начала резко скатываться. Сейчас она на 10-м месте, но есть перспективы в ближайшем будущем вылететь за пределы топ-15. Это имеет значение не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой стороны. Большая часть доходов поступает от участия в еврокубках.

Чемпион России будет попадать во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. А победитель Кубка будет попадать в квалификационный раунд Лиги Европы — это то, что ждет Россию.

Хорошая новость в том, что все это понимают. Все согласны, что что-то менять необходимо. На сегодняшнем собрании клубы говорили, что дальше так жить нельзя и нам нужны перемены», — заявил Ньювенхейс.

13 июля РФС представил варианты реформирования системы российского футбола, разработанные компанией Hypercube.