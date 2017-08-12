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12 августа 2017, 18:29

Денис Глушаков: "Спартаку" будет не хватать Зе Луиша"

Юлия ШАЙДУЛЛИНА
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в перерыве матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что никто не хочет уступать, поэтому все играют организованно. Он также добавил, что красно-белым будет не хватать нападающего Зе Луиша, который получил травму в первом тайме.

– У нас не очень моментов? У ЦСКА тоже не много моментов, – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Это дерби, никто не хочет уступать. Все играют организованно, поэтому больше борьбы. Мы хорошо контролируем мяч, есть подходы к воротам, но не так много ударов, как хотелось бы.

Травма Зе Луиша? Каждый игрок важен и по-своему хорош. Зе будет не хватать, как и любого футболиста, который, не дай Бог, получит травму.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" // У Зе Луиша – травма приводящей мышцы бедра

Денис Глушаков
Зе Луиш
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
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 - : -
7.08 15:00
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 4
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Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

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 2
И К Ж
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 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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