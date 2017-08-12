У Зе Луиша - травма приводящей мышцы бедра

Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По предварительному прогнозу игрок выбыл на месяц.
Вместо Зе Луиша на 37-й минуте на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.
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Jean4
Сезон еще толком не начался, а Спартак уже не может набрать нормальный состав.
18:24
defender_8
Полковник проморгал пенальти Спартаку. Учи матчасть вместе с Будогосским.
18:21
Kot, kotoryi
загоняли спартаковцев! кто там теперь в медштабе? Зря, Карера, трогал доктора Лю...
18:20