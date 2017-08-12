18:14 | Футбол — РФПЛ

У Зе Луиша - травма приводящей мышцы бедра

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Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По предварительному прогнозу игрок выбыл на месяц.

Вместо Зе Луиша на 37-й минуте на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак" 

результаты опроса
17697 чел.
Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
6.2%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
22.7%
Результативной ничьей
16.7%
Нулевой ничьей
2.2%
Крупной победой "Спартака"
9.6%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
42.5%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Сезон еще толком не начался, а Спартак уже не может набрать нормальный состав.

18:24

defender_8

Полковник проморгал пенальти Спартаку. Учи матчасть вместе с Будогосским.

18:21

Kot, kotoryi

загоняли спартаковцев! кто там теперь в медштабе? Зря, Карера, трогал доктора Лю...

18:20