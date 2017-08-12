У Зе Луиша - травма приводящей мышцы бедра

Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По предварительному прогнозу игрок выбыл на месяц.

Вместо Зе Луиша на 37-й минуте на поле вышел Лоренсо Мельгарехо.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"