Роберто Фернандес советовался с Бальбуэна перед переходом в «Динамо»
Парагвайский защитник Роберто Фернандес поделился первыми впечатлениями после подписания пятилетнего контракта с «Динамо».
— Какие эмоции у вас после подписания контракта с «Динамо»?
— Отличные, я очень рад присоединиться к такому солидному клубу, как «Динамо». Жду, когда приступлю к тренировкам, — цитирует игрока сайт бело-голубых.
— Можете рассказать, на какой позиции вы обычно играете и какие у вас сильные стороны?
— Я выступаю на позиции центрального защитника. Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи.
— Что можете сказать о базе и стадионе нашего клуба?
— Они просто потрясающие, я такой инфраструктуры никогда не видел. Я был по-хорошему удивлён и очень постараюсь соответствовать уровню клуба.
— Вы разговаривали с Фабианом Бальбуэной до своего перехода? Что он рассказывал вам о команде?
— Фабиан сказал, что «Динамо» — это большой клуб. Отметил, что я буду впечатлен, когда приеду сюда. И это действительно так.
— Какие цели ставите перед собой в нашем клубе?
— Моя цель в «Динамо» одна — побеждать во всех турнирах, где участвует клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1