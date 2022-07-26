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Роберто Фернандес советовался с Бальбуэна перед переходом в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Парагвайский защитник Роберто Фернандес поделился первыми впечатлениями после подписания пятилетнего контракта с «Динамо».

— Какие эмоции у вас после подписания контракта с «Динамо»?

— Отличные, я очень рад присоединиться к такому солидному клубу, как «Динамо». Жду, когда приступлю к тренировкам, — цитирует игрока сайт бело-голубых.

— Можете рассказать, на какой позиции вы обычно играете и какие у вас сильные стороны?

— Я выступаю на позиции центрального защитника. Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи.

— Что можете сказать о базе и стадионе нашего клуба?

— Они просто потрясающие, я такой инфраструктуры никогда не видел. Я был по-хорошему удивлён и очень постараюсь соответствовать уровню клуба.

— Вы разговаривали с Фабианом Бальбуэной до своего перехода? Что он рассказывал вам о команде?

— Фабиан сказал, что «Динамо» — это большой клуб. Отметил, что я буду впечатлен, когда приеду сюда. И это действительно так.

— Какие цели ставите перед собой в нашем клубе?

— Моя цель в «Динамо» одна — побеждать во всех турнирах, где участвует клуб.

Источник: https://fcdm.ru/news/roberto-fernandes-moia-cel-odna-pobezdat-vo-vsex-turnirax-gde-ucastvuet-klub
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Роберто Фернандес
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