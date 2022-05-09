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Хачатурянц: «Планируем обращаться в правоохранительные органы. Есть достаточно сомнений в непредвзятом судействе Матюнина»

Хачатурянц сообщил, что РФС планирует обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства Матюнина
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава судейского комитета РФС и президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о ситуации с арбитром Алексеем Матюниным.

«Согласно правилам РФС и договоренности с арбитрами мы не даем комментарии о проверке на полиграфе и ее результатах. В настоящее время продолжается проверка в отношении Матюнина. Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Матюнин обслуживал матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1), который прошел 24 апреля.

26 апреля экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в этой игре допущены две ошибки: неверно назначен пенальти в пользу «Химок» и неправильно засчитан гол в ворота самарцев. После этого служба коммуникаций РФС сообщила, что в отношении арбитра проводится внутренняя проверка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ashot-hachaturyants-planiruem-obrashhat-sya-v-pravoohranitel-ny-e-organy-tak-kak-u-nas-est-dostatochno-somnenij-v-ob-ektivnom-i-nepredvzyatom-sudejstve-matyunina/
РПЛ
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Алексей Матюнин
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