Бояринцев — о восстановлении после матчей: «Пиво ни в коем случае нельзя!»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что нужно пить для восстановления после матчей.

«После матча для восстановления надо выпить минеральной воды! Пиво ни в коем случае нельзя, ха-ха!» — сказал Бояринцев «СЭ».

46-летний Бояринцев принимает участие в Кубке легенд в составе «Спартака». Он завершил карьеру в июле 2014 года, после чего начал работу тренером.