Агент Магкеева: «Пока мы не ведем переговоры с «Локомотивом» о новом контракте»

Агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева Александр Клюев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил СМИ, что Магкеев ответил отказом на предложение по новому контракту.

«Спортивный директор «Локомотива» сказал все, как есть. На данный момент, мы не ведем переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Станислава Магкеева. Сейчас важно, чтобы защитник набрал оптимальную физическую форму и пробивался в стартовый состав. Это сейчас главная задача», — сказал Клюев «СЭ».

Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0), игра состоялась 8 мая 2023 года.

8 февраля 24-летний защитник впервые после травмы вышел на поле в товарищеском матче против армянского «Урарту» в рамках подготовки к весенней части сезона на зимних сборах в ОАЭ.