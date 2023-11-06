Деменко высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал матч московского клуба с «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).

«Никто не ожидал, что «Спартак» весь второй тайм в меньшинстве будет так хорошо играть, что никто даже не ощущал, что он находится в меньшинстве. Абаскаль правильно сделал замены, но нельзя не отдать должное футболистам. Они действительно бились и за себя, и за команду. За последние матчи «Спартак» наконец-то проявил характер. Мы увидели, как коллектив бьется. У «Спартака» одна победа в последних шести матчах? Красно-белые создают моменты, не забивают, и проигрывают. Они проваливают матч, а потом выдают хороший. У «Локомотива» другая ситуация. Он не проигрывает встречи, иногда вырывает очки на последних минутах», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.