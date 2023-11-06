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Сегодня, 22:15

Деменко высказался о ничейном результате в матче «Спартак» — «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал матч московского клуба с «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ (1:1).

«Никто не ожидал, что «Спартак» весь второй тайм в меньшинстве будет так хорошо играть, что никто даже не ощущал, что он находится в меньшинстве. Абаскаль правильно сделал замены, но нельзя не отдать должное футболистам. Они действительно бились и за себя, и за команду. За последние матчи «Спартак» наконец-то проявил характер. Мы увидели, как коллектив бьется. У «Спартака» одна победа в последних шести матчах? Красно-белые создают моменты, не забивают, и проигрывают. Они проваливают матч, а потом выдают хороший. У «Локомотива» другая ситуация. Он не проигрывает встречи, иногда вырывает очки на последних минутах», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После 14 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 21 очком. «Локомотив» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005433498_demenko_spartak_proyavil_takoy_harakter_kotorogo_davno_uje_ne_byilo
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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Федор Чалов

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Краснодар

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Квинси Промес

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Крылья Советов

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ЦСКА

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