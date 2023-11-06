«Спартак» опроверг информацию о поисках замены для Эшуорта

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что клуб находится в поисках замены для спортивного директора Пола Эшуорта.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообшил, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора на замену Эшуорту. В числе возможных кандидатов на пост он назвал спортдира «Реал Сосьедад» Роберто Олабе и советника «ПСЖ» Луиша Кампуша.

«Информация не соответствует действительности», — сказал Зеленов.

Эшуорт занимает пост спортивного директора «Спартака» с сентября прошлого года.