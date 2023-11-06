Лещенко раскритиковал оборону «Динамо» в матче с «Сочи»: «Тяжело играть без защиты»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью между бело-голубыми и «Сочи» (3:3) в матче 14-го тура РПЛ.

«В защите играли ужасно, потому что Маричаля и Бальбуэны не было, и Паршивлюк играл центрального защитника. Конечно, тяжело играть без обороны. В нападении тоже надо было забивать. Тюкавин и Смолов выходили практически один на один. Игра была открытая. «Сочи» вообще не играет в открытый футбол, а у «Динамо» прессинг не получился. Они обычно контролируют мяч. Был интересный матч по зрелищности. Это все на благо зрителям. Много голов было забито. Присутствовал здоровый спортивный конфликт», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» с 10 очками остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.