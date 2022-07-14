Эджуке обратился к ЦСКА после перехода в «Герту»
Полузащитник Чидера Эджуке обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Герту».
3 июля форвард воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с московским клубом.
«Спасибо за все, ЦСКА и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне», — написал Эджуке в своей соцсети.
В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.
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