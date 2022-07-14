Эджуке обратился к ЦСКА после перехода в «Герту»

Полузащитник Чидера Эджуке обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Герту».

3 июля форвард воспользовался поправкой ФИФА и приостановил контракт с московским клубом.

«Спасибо за все, ЦСКА и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне», — написал Эджуке в своей соцсети.

В прошедшем сезоне Эджуке забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.