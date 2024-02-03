Деменко считает, что в «Краснодаре» должно быть больше своих воспитанников

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о воспитании молодых игроков в академии «быков».

«Все хвалят Галицкого за его работу во благо «Краснодара», и я с этим соглашусь, если говорить об инфраструктуре, ведь были построены стадион, парк, созданы прекрасные условия для развития молодых ребят. Это просто замечательно, но хочется обратить внимание на момент, о котором мало говорят. В какую сторону сейчас смотрит селекция «Краснодара»? На южноамериканский рынок. Да, в клубе работают хорошие скауты, они привозят качественных легионеров, но сколько за последнее время ребят дала основе академия? Я считаю, что с таким потенциалом, какой есть в «Краснодаре», в клуб можно поставлять гораздо больше воспитанников», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 38 очков. Команду с января 2023 года возглавляет сербский специалист Владимир Ивич.