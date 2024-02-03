Тренер Гладилин посоветовал Джикии не спешить уходить из «Спартака»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Верное решение, до конца контракта Джикию трогать не надо. Пусть он тренируется. Футбол — это такая игра, где вообще не знаешь, как карта ляжет. Георгий — хороший игрок международного класса, в расцвете сил, зачем от него избавляться? Контракт закончится — будет видно, как дальше сложится судьба Абаскаля, что-то еще новое в клубе может случиться. Так что зацикливаться на этом не стоит», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел в РПЛ всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.