Гладилин заявил, что Абаскаль умеет работать только с готовыми футболистами

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о трансферной кампании московского клуба.

«Уже всем понятно, что Абаскаль не умеет развивать молодых российских футболистов, он готов работать только с готовыми игроками. Купили Угальде за очень большие деньги и хотят отдать Мелешина. В следующий раз купят кого-то за условные 18 миллионов и снова отпустят кого-то из наших ребят. Ни о каком развитии молодых игроков при Абаскале с таким отношением быть не может», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» с 30 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. После зимней паузы, в 19-м туре чемпионата России, московская команда на выезде сыграет против «Зенита».