Овечкин посетит матч «Динамо» — «Факел»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит футбольный матч «Динамо» — «Факел» в 25-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба бело-голубых.

На игре ожидаются праздничные мероприятия в честь столетия «Динамо». Матч пройдет в пятницу, 28 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что Овечкин вместе с семьей возвращается в Россию.