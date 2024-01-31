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31 января, 14:32

Деменко: «Краснодару» этой зимой точно не нужно продавать Кордобу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что нападающего «быков» Джона Кордобу хотят купить английские клубы.

«К уходу Кордобы нужно быть готовым, ведь это футбол, игроки регулярно меняют клубы. Хочется отметить селекцию «Краснодара», если говорить о легионерах. Думаю, что замену Джону найти смогут, но сейчас его продавать не нужно, поскольку идет борьба за чемпионство. А вот летом судьбу Кордобы нужно будет решать, ведь его контракт скоро завершится. Нужно будет либо продлить соглашение, либо продать игрока, чтобы хоть что-то заработать», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-krasnodaru-e-toj-zimoj-tochno-ne-nuzhno-prodavat-kordobu/
Джон Кордоба
Максим Деменко
ФК Краснодар
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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