Деменко: «Краснодару» этой зимой точно не нужно продавать Кордобу»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что нападающего «быков» Джона Кордобу хотят купить английские клубы.

«К уходу Кордобы нужно быть готовым, ведь это футбол, игроки регулярно меняют клубы. Хочется отметить селекцию «Краснодара», если говорить о легионерах. Думаю, что замену Джону найти смогут, но сейчас его продавать не нужно, поскольку идет борьба за чемпионство. А вот летом судьбу Кордобы нужно будет решать, ведь его контракт скоро завершится. Нужно будет либо продлить соглашение, либо продать игрока, чтобы хоть что-то заработать», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.