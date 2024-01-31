Корнеев: «Мне трудно поверить в высокую результативность Угальде в РПЛ»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал, что не верит в то, что новичок «Спартака» Угальде будет иметь в РПЛ хорошую статистику.

— Сколько голов он забьет, сколько передач отдаст во второй части сезона? Сколько баллов наберет по системе «гол плюс пять»?

— Без понятия, но немного...

— 5? 10?

— Нет, ну какое 10...Не уверен, что он и пять баллов наберет.

— Вот как?

— Время покажет, но в высокую результативность от Угальде мне трудно поверить!