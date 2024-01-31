Колосков о работе на посту президента РФС: «Дюков — это герой нынешнего времени, я — герой прошедшего времени»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал себя и нынешнего главу РФС Александра Дюкова героями разных времен.

«Андрей Кобелев сравнил меня с Дюковым и отметил, что я всегда был вовлечен в процессы, когда был президентом РФС? Конечно, я не могу сравнивать себя с Дюковым, это будет неэтично с моей стороны. Могу сказать только одно: у своего времени — свои герои. Возможно, в свое время я был человеком, который умело управлял. По сегодняшним временам я мог бы возглавить какое-нибудь маленькое подразделение.

Дюков — это герой нынешнего времени, я — герой прошедшего времени. Нельзя времена сравнивать», — цитирует Колоскова Legalbet.

Колосков был президентом РФС с 1992 по 2005 год, Дюков занимает эту должность с 2019 года.